El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco. A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 63% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes cubiertas y muy nubosas hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Aunque las precipitaciones serán escasas, se recomienda llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante la tarde, donde se prevé que el viento alcance su máxima velocidad. La combinación de viento y nubes podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 60% al final del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. El cielo se mantendrá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja en las horas nocturnas, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes cubran el cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.