El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día marcado por la variabilidad en el estado del cielo y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, que darán paso a un cielo mayormente despejado durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, con intervalos nubosos y momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir, especialmente en las horas más frías.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se prevé un aumento hacia la tarde, alcanzando hasta un 72% en horas de la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% en las horas de la tarde y la noche, con acumulaciones de hasta 0.3 mm. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos dispersos, especialmente en la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y variable, con cielos que irán de despejados a cubiertos, y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.