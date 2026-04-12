El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero se espera que durante la tarde se alcancen los 16 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos del 91% durante la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más altas en la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante las ráfagas de viento. La combinación de humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío, así que es recomendable vestirse en capas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.