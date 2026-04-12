El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero se espera que durante la tarde se alcancen los 16 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos del 91% durante la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más frescas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más altas en la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante las ráfagas de viento. La combinación de humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío, así que es recomendable vestirse en capas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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