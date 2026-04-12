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El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. A las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 8 grados , con un cielo que presentará nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en torno a los 5 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 9 de la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar. El cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad, elevando la temperatura hasta los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se vuelva muy nuboso, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se prevé una probabilidad del 60% de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La posibilidad de tormentas también aumentará en este periodo, alcanzando un 70% entre las 2 y las 8 de la tarde.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán los 38 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 12 y las 5 de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando hasta un 67% en la tarde. Esto, combinado con el viento, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 9 de la noche. La jornada finalizará con un ambiente fresco y cubierto, ideal para disfrutar de una tranquila velada en casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.

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