El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día con un tiempo variable que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, ofreciendo un ambiente despejado hasta el mediodía. Las temperaturas en las primeras horas del día rondarán los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, pero la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían acompañarse de tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia y estén preparados para un tiempo cambiante.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 8 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un 0.1 mm esperado en las últimas horas de la jornada.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de contrastes, comenzando con un ambiente despejado y cálido, pero que rápidamente dará paso a un tiempo más inestable con nubes y posibilidades de lluvia y tormentas. Se aconseja a los habitantes que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que planifiquen sus actividades en función de las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.