El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Poio se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que el día progrese, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados en la tarde, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 68% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la situación cambiará ligeramente, con un aumento en la probabilidad de lluvia escasa, que podría llegar hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto sugiere que es posible que se presenten intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir durante ese tiempo.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría generar un ambiente inestable, así que es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Poio experimentará un día con temperaturas frescas y un cielo que pasará de poco nuboso a nuboso, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.