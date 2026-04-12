El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, la meteorología en Pazos de Borbén presenta un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, rondando el 71%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 8 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido al aumento de la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 70%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que cambiará a dirección noreste, soplará con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, se incrementará a un 70% durante la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos de Pazos de Borbén deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre, ya que las lluvias podrían interrumpir actividades programadas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de este día variable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.