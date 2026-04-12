El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente entre las 12:00 y las 17:00 horas, con temperaturas alcanzando un máximo de 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos del norte, que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de muy nuboso hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas nocturnas, con un 30% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque el tiempo se tornará más inestable, no se anticipan condiciones severas. La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia, lo que podría hacer que la temperatura descienda a unos 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, Oia experimentará un día con un inicio mayormente despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Los vientos del norte mantendrán una sensación fresca, y aunque las precipitaciones serán escasas, es aconsejable llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La puesta de sol se espera para las 21:13, marcando el final de un día variable en el que la naturaleza mostrará su diversidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.