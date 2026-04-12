El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.
A medida que el día avanza, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente entre las 12:00 y las 17:00 horas, con temperaturas alcanzando un máximo de 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos del norte, que alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de muy nuboso hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas nocturnas, con un 30% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros.
La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque el tiempo se tornará más inestable, no se anticipan condiciones severas. La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia, lo que podría hacer que la temperatura descienda a unos 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, Oia experimentará un día con un inicio mayormente despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Los vientos del norte mantendrán una sensación fresca, y aunque las precipitaciones serán escasas, es aconsejable llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La puesta de sol se espera para las 21:13, marcando el final de un día variable en el que la naturaleza mostrará su diversidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo