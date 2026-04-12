El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no impedirán la entrada de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48% al amanecer, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta el mediodía, con temperaturas alcanzando los 13 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura máxima alcanzará los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará del norte-noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se espera que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 30% en la tarde, lo que podría generar algunas sorpresas.

Al caer la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 68% al final del día, lo que podría generar una sensación de frescura. El ocaso se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, O Rosal experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente lluvioso en la tarde. Es recomendable estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.