El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre, proporcionando un inicio de día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados en la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que se acerque el mediodía.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La nubosidad irá en aumento, y se prevé que el cielo se cubra en gran parte, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados , lo que ofrecerá un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las probabilidades de lluvia aumenten considerablemente en la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 a 0.3 mm, es posible que se produzcan intervalos de lluvia ligera. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de O Porriño lleven paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más ventosas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta un 66% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de pesadez en el aire, especialmente si se producen lluvias.

En resumen, O Porriño experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán el final del día. Es recomendable estar preparado para estos cambios y disfrutar de las horas de sol antes de que la lluvia haga su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.