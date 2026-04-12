El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 59% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12-13 grados . La humedad aumentará, alcanzando un 80% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de tormenta se incrementa a un 60% en este periodo, por lo que es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con temperaturas que descenderán a 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 95% durante la noche, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Los vientos continuarán soplando del noreste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormenta es moderada, las condiciones no parecen ser severas. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes de O Grove que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde y noche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo podría estar cubierto en ese momento.
En resumen, O Grove experimentará un día con temperaturas frescas, cielos que variarán de despejados a cubiertos, y una probabilidad significativa de lluvia por la tarde y noche. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de este día en la costa gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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