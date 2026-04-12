El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y descendiendo a un 55% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte y noroeste. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 11 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde. Sin embargo, se espera que las condiciones cambien hacia la noche, con un 35% de probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas posteriores a las 20:00. Las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que no superarán los 0.1 mm.

La situación meteorológica también sugiere que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en general, podría haber un leve incremento en la tarde, alcanzando un 50% en el periodo de 14:00 a 20:00. Esto podría estar relacionado con el aumento de la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente despejado que se tornará más nublado hacia la tarde, con temperaturas agradables pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.