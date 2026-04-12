Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin

El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET

El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 12 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y descendiendo a un 55% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte y noroeste. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 11 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde. Sin embargo, se espera que las condiciones cambien hacia la noche, con un 35% de probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas posteriores a las 20:00. Las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que no superarán los 0.1 mm.

La situación meteorológica también sugiere que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en general, podría haber un leve incremento en la tarde, alcanzando un 50% en el periodo de 14:00 a 20:00. Esto podría estar relacionado con el aumento de la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente despejado que se tornará más nublado hacia la tarde, con temperaturas agradables pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  2. El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
  3. Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
  4. «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
  5. Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
  6. Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
  7. Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
  8. Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo

Un laboratorio en el huerto de Manoli: Expertos de 18 ciudades, toman el pulso al estado del rural desde Trives

Un laboratorio en el huerto de Manoli: Expertos de 18 ciudades, toman el pulso al estado del rural desde Trives

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Pasarela de bellezas clásicas... y rodantes: del mítico Alpine al primer Mercedes Benz

Pasarela de bellezas clásicas... y rodantes: del mítico Alpine al primer Mercedes Benz

Reproche-Defensa-Escalada

Reproche-Defensa-Escalada

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Tracking Pixel Contents