El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Mos se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán la pauta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque se espera que a medida que avance el día, la nubosidad aumente. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 54%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando los 10 grados a media mañana. Sin embargo, la humedad aumentará, llegando a un 73% hacia el mediodía. Este incremento en la humedad, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento sople del noreste, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 11 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno. Las lluvias se volverán menos probables, pero no se descartan completamente.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas, nubosidad creciente y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.