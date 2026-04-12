El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se presenta con un tiempo variado en Moraña. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 7 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y aumentando ligeramente hasta un 67% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado de cubierto hacia la tarde-noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 88% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. El viento, que soplará predominantemente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h en las horas más ventosas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la lluvia y el viento podrían hacer su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.