El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no impedirán la entrada de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados en las primeras horas, con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 11 grados a mediodía. El cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación también aumentará considerablemente. Durante la tarde, se estima que la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una precipitación esperada de hasta 0.1 mm. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, pero que podrían ser suficientes para mojar el suelo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados a media tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 56% por la mañana y alcanzando hasta un 76% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando la temperatura comience a descender al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 10 grados. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% durante la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. En resumen, Mondariz experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo hacia la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.