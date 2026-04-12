El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Moaña se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán frescas, con mínimas de 8 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 14 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que aumente nuevamente hacia la noche. Esto puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén rachas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque el día comenzará tranquilo, es posible que se presenten condiciones más inestables en la tarde.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas serán frescas, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.