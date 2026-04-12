El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Meis se despertará con un ambiente mayormente nuboso, aunque se espera que las primeras horas de la mañana sean poco nubosas. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , con un leve aumento hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando hasta un 74% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y hasta 1 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde. Esto podría traer consigo rachas de viento más fuertes, especialmente en las horas cercanas al ocaso, donde se espera que el viento sople del noroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 18:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A lo largo del día, el viento variará en dirección, predominando del noroeste y alcanzando velocidades de entre 25 y 42 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más ventosas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.