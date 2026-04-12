El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que ocurrirá a las 07:58, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que podrían aparecer en las horas centrales del día.

La temperatura durante la mañana se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 10 grados y descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que la lluvia no será un factor significativo en el desarrollo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados hacia la noche. La humedad aumentará, alcanzando un 75% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, con un viento notable y una baja probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.