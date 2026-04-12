El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Marín se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% hacia la tarde, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse sería escasa y poco relevante.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en la tarde, lo que indica que, aunque hay una posibilidad de tormenta, no es alta. Esto sugiere que los residentes de Marín pueden disfrutar de un día mayormente tranquilo, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Marín podrán disfrutar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y una baja probabilidad de lluvia. Los vientos del norte aportarán una brisa refrescante, haciendo de este un día agradable para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.