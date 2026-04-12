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El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 12 de abril de 2026, Lalín se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 1 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando su punto más bajo en torno a las 4:00 AM, con un termómetro que podría marcar solo 1 grado. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados hacia la tarde. Es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 63% y el 85%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los ciudadanos se preparen para un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación será del 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.

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