El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevén intervalos nubosos y un cielo mayormente nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , con un leve aumento a medida que se acerque la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 8 grados, mientras que en la tarde se espera un máximo de 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para disfrutar de las actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y alcanzando hasta un 76% en las horas de la tarde y noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y gran parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan lluvias ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable estar preparado para las variaciones del tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.