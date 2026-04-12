El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, A Guarda se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 46%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

El cielo presentará una mezcla de nubes altas y periodos de sol, especialmente en las primeras horas, donde se prevé un predominio de condiciones despejadas. Sin embargo, a lo largo del día, las nubes irán aumentando, y hacia la tarde se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más nuboso. A pesar de esto, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 0% de probabilidad hasta la tarde y un leve aumento a un 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las posibilidades de lluvia son mínimas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los habitantes de A Guarda se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% en la mañana y un leve aumento a un 10% en la tarde. Esto indica que, aunque el tiempo se tornará más inestable, no se anticipan tormentas significativas.

Con el ocaso programado para las 21:13, la tarde se presentará como un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere estar atentos a la evolución del cielo. En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.