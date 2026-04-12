El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará paso a un inicio de jornada poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 11 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la tranquilidad del tiempo matutino no durará mucho, ya que a partir de la tarde, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de muy nuboso hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo. La probabilidad de tormenta también se eleva a un 50% durante este periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 15 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que caiga la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, y la humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 76% hacia la noche.

El viento, que soplará del noroeste, alcanzará rachas de hasta 46 km/h en las horas más intensas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, Gondomar experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvia marcarán el final del día. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean salir por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.