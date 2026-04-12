El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un día mayormente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría hacer que el día se sienta más gris y húmedo.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad del 100% de que se registren lluvias escasas durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también está presente, con un 70% de probabilidad en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que lleven paraguas si planean salir durante el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.