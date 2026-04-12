El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 79% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste. La velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos de nubosidad con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, con acumulaciones que rondan los 0.3 mm en total. Esto se verá acompañado de tormentas aisladas, con una probabilidad del 75% en el mismo periodo, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría contribuir a la sensación de frío. Las condiciones del viento también se mantendrán, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h, especialmente en las horas más tardías.

Es recomendable que los habitantes de A Estrada se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubosidad, viento y posibilidad de lluvia escasa sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, aunque las horas de sol al amanecer y al atardecer ofrecerán breves momentos de claridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.