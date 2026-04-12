El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevé que el cielo se torne más nuboso, alcanzando un estado de "muy nuboso" en algunos momentos.
La temperatura máxima para el día se estima en torno a los 13-15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será bastante alta, alcanzando niveles del 67% al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir más tarde.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría afectar a los objetos ligeros al aire libre.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Las temperaturas serán frescas, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día que invita a disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precauciones para la tarde, donde la lluvia podría hacer acto de presencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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