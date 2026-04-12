El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados.
La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante las primeras horas, con un 0% de posibilidad hasta las 8:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de aproximadamente 0.1 mm. Las condiciones nubosas se acompañarán de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en este intervalo.
El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 11:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, y por la tarde, se intensificará aún más, con rachas que podrían llegar a los 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados por la tarde, creará un ambiente húmedo y fresco. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00.
Es importante que los habitantes de Catoira se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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