El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante las primeras horas, con un 0% de posibilidad hasta las 8:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de aproximadamente 0.1 mm. Las condiciones nubosas se acompañarán de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en este intervalo.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 11:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, y por la tarde, se intensificará aún más, con rachas que podrían llegar a los 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados por la tarde, creará un ambiente húmedo y fresco. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00.

Es importante que los habitantes de Catoira se preparen para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.