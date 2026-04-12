El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, A Cañiza se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 8°C, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12°C hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para los residentes y visitantes.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo lluvias escasas. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, aunque hay un 70% de probabilidad de tormenta en ese mismo intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta un 72% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos, que soplarán predominantemente del norte y noroeste, alcanzarán velocidades de hasta 37 km/h en su máxima racha, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra más, con condiciones de cubierto y posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 8°C y 10°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzará con buen tiempo, podría traer sorpresas en forma de lluvia por la tarde.

Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir por la tarde. La combinación de temperaturas agradables y la posibilidad de lluvia escasa puede ofrecer un día variado, ideal para disfrutar de la naturaleza, pero siempre con precaución ante las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.