El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 61%.

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren entre 0.1 y 1 mm de lluvia en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados .

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se prevé que sople del norte a una velocidad de 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 51 km/h, provenientes del noroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los habitantes de Cangas se preparen para un día ventoso, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica. Por lo tanto, se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y tome precauciones si planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 74% hacia el final del día. En resumen, el día en Cangas será un reflejo de la inestabilidad primaveral, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más variable y potencialmente lluvioso en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.