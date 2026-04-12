El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Cambados se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso, aunque se prevén intervalos de nubosidad a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 10 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% y alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un ligero aumento en la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas. Se prevén algunas lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con una probabilidad de 95% de que se produzcan. Sin embargo, las cantidades de lluvia no superarán los 1 mm, lo que significa que cualquier precipitación será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque podría verse ligeramente reducida en momentos de nubosidad más densa. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente agradable, con la posibilidad de que el cielo se cubra en algunos momentos, pero sin que esto impida disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y ventoso, con cielos parcialmente nublados y una baja probabilidad de lluvias. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.