El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de viento.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. El viento soplará predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones del cielo. La nubosidad aumentará, y para el final de la jornada, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de intervalos nubosos y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.5 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un ambiente más gris y húmedo. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas se tornarán más inestables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.