El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con cielos despejados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera subida que alcanzará los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, rondando el 60%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Aunque la mayor parte del día se presentará con intervalos de nubes, se prevé que hacia la tarde se intensifiquen las nubes, alcanzando un estado nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, lo que hará que la sensación térmica sea agradable, aunque algo más fresca a medida que se acerque la noche.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia durante las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia escasa aumentará, especialmente en las horas cercanas al ocaso, donde se prevé un 45% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas. La precipitación acumulada podría ser mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda abrigarse un poco más si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en las zonas costeras, donde se pueden experimentar condiciones más ventosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 72% hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda disfrutar de las horas de sol y estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.