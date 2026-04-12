El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Barro experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 8 grados a las 00:00 horas, y se mantendrá en torno a los 6-7 grados durante las primeras horas de la mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 57% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa.

A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 19:00 horas y llegando a un máximo de 15 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el noroeste en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto al estado del cielo, la mañana comenzará con un cielo poco nuboso, pero a medida que se acerque la tarde, se espera que las nubes aumenten, con periodos de nubosidad que podrían llegar a ser muy significativos. A partir de las 13:00 horas, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que la nubosidad se mantenga durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Además, existe una probabilidad de tormenta del 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de tormentas podría hacer que la tarde sea un tanto agitada.

En resumen, Barro vivirá un día de contrastes, con temperaturas frescas, un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.