El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre cubierto y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas han comenzado a hacer acto de presencia, y aunque se espera que el sol brille en algunos momentos, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% en las primeras horas, aumentando a un 71% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 10% de que se registren algunas gotas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 50% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones podrían ser propicias para alguna tormenta aislada, lo más probable es que se mantenga la calma.

El viento soplará del noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 26 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre requieran un abrigo adicional.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y frescura en la hermosa localidad de Baiona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.