El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 49% al inicio del día y aumentando gradualmente hasta un 71% hacia las 7 de la mañana.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas cambien. A partir de las 10 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados . La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la medianoche, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A las 2 de la tarde, se prevé que el viento sople del noreste a 14 km/h, y hacia la tarde, la dirección cambiará a noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados , pero con la llegada de la lluvia y el viento, la sensación térmica podría ser más baja. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 65% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar condiciones inestables en la región.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 62%, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. Las lluvias continuarán siendo posibles, aunque en menor medida, con un 55% de probabilidad de precipitación.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.