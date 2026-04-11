El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con un inicio tranquilo y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto a partir de la madrugada, lo que podría influir en la sensación térmica.

La temperatura máxima del día se prevé que ronde los 15 grados, alcanzándose en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% por la noche, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un ligero riesgo de precipitación intermitente en las primeras horas de la tarde, aunque se espera que sea mínima y no afecte las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que sugiere un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Predominará del norte, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 18:00, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el sol se ponga a las 21:12, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que marcará el inicio de una noche fresca. En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas fuertes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.