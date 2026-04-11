El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados a las 00:00 y 13 grados a la 01:00, proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 03:00 y 04:00, antes de repuntar nuevamente a 13 grados a las 05:00 y 06:00.
A partir de las 03:00, el cielo comenzará a cubrirse, y para las horas centrales del día, se espera un cielo completamente cubierto. Este cambio en las condiciones meteorológicas se mantendrá hasta la tarde, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 14 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% a las 03:00 y 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 02:00. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de chubascos aislados en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 08:00, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 10%. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde podría ser más estable.
El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 07:00, se registrará una racha máxima de 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:12. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 11 grados a las 22:00 y 10 grados a las 23:00, lo que sugiere un cierre de jornada fresco y agradable. En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se espera un día mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y un viento notable que aportará frescura al ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.
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