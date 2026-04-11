El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, con mínimas de 12 grados a las 2 de la tarde. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se sitúa en un 10% durante las primeras horas y disminuye a un 0% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará más nublado, las condiciones se mantendrán secas.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 8 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche. La dirección del viento se mantendrá mayormente del norte, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 49% en las horas nocturnas. A pesar de que el cielo estará cubierto en su mayoría, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

La salida del sol se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 21:11, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como un día mayormente nublado pero seco, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.