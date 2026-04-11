El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, es probable que se presenten algunas precipitaciones, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con un mínimo de 6 grados a las 23:00. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados alrededor de las 15:00. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor importante, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se mantenga en torno al 90-94%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más cómodas por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h. Esto puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas severas.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.