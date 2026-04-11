El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 33% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a sentirse más agradable, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 20 y 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. Las condiciones del viento podrían ser más intensas en la costa, donde se espera que el oleaje sea notable.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que el resto del día permanezca seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente en esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero no se anticipan lluvias significativas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 11 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes que se irán acumulando en el horizonte.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para un ligero descenso de temperatura al caer la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.