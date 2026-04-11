El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en la primera parte de la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que el resto del día permanezca seco. Esto significa que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:12. La temperatura mínima de la noche podría bajar hasta los 8 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las rachas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.