El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 11 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, la humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 98% al amanecer y disminuyendo a un 34% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Sin embargo, se ha registrado un ligero riesgo de lloviznas en la mañana, aunque se considera muy bajo. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de un día mayormente seco, ideal para explorar la belleza natural de la región o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, aprovechando las condiciones meteorológicas para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.