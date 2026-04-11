El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% por la tarde, lo que permitirá una sensación de mayor confort.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios. Aunque la mañana comenzará con un panorama despejado, a partir de la tarde se prevé un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Esto no debería afectar significativamente la temperatura, que se mantendrá agradable. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, aunque se espera que no se materialicen.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 19 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa fresca puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde, ya que la nubosidad podría aumentar y generar un ambiente más gris.

En resumen, Tomiño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparados para un cambio en el cielo hacia la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y un viento fresco hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.