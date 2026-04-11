El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Durante la mañana, se prevé que el cielo esté poco nuboso, pero a medida que el día avance, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día y nula en el resto del periodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco conforme avance el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, situándose en torno a los 9 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día en Soutomaior se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable por la noche, ideal para disfrutar de actividades diurnas, pero con la recomendación de abrigarse al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.