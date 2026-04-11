El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un ligero aumento que podría llevarla hasta los 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se estima que habrá lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 80% entre las 2 y las 8 de la mañana, y del 65% entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 41 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas persistirán. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las nubes. En resumen, se recomienda a los habitantes de Silleda que se preparen para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.