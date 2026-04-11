El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra, especialmente en las horas centrales del día, con un estado mayormente cubierto y algunas nubes altas que podrían aparecer.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé una temperatura de 15 grados, lo que sugiere un ambiente relativamente agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% de lluvia escasa entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que significa que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más seco.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del norte, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades en la playa o en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ocaso hermoso a las 21:12 horas. Las temperaturas descenderán, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el día en Sanxenxo será variable, con momentos de sol y nubes, y la posibilidad de algunas lloviznas, pero con un final de jornada más tranquilo y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.