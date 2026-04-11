El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra, especialmente en las horas centrales del día, con un estado mayormente cubierto y algunas nubes altas que podrían aparecer.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé una temperatura de 15 grados, lo que sugiere un ambiente relativamente agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% de lluvia escasa entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que significa que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más seco.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del norte, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades en la playa o en áreas expuestas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ocaso hermoso a las 21:12 horas. Las temperaturas descenderán, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el día en Sanxenxo será variable, con momentos de sol y nubes, y la posibilidad de algunas lloviznas, pero con un final de jornada más tranquilo y despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.
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