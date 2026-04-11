El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más cómodas conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:10 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.