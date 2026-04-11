El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 94% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está prevista para las 21:11, lo que brindará una hermosa vista para quienes se encuentren al aire libre en ese momento.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.