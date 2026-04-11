El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Ribadumia se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde el cielo se tornará cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados entre las 06:00 y las 08:00, y llegando a un máximo de 15 grados entre las 14:00 y las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo a un 65% a las 10:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 68% a las 09:00 y un 76% a las 08:00. Este aumento en la humedad podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 46 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas más frescas del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima un 10% entre las 02:00 y las 08:00, aunque no se anticipan lluvias significativas. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el día se desarrollará sin precipitaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avance la jornada.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del norte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el aumento de nubes podría traer consigo un ambiente más fresco y húmedo hacia la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.