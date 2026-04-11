El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde el cielo se tornará cubierto, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 13 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas. Por la noche, se espera que las temperaturas caigan nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 88% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Redondela disfrutará de un día de primavera con temperaturas agradables, cielos cubiertos y un viento moderado. Aunque la nubosidad aumentará, no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los residentes aprovechar el día en sus actividades cotidianas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.